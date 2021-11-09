Kayseri’nin Buğdaylı Mahallesi’nde ikamet eden H.D.G, iddiaya göre ailesine kızıp oturdukları evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Anne ve babanın dışardayken çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinden kaçan H.D.G'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.