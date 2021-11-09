Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ailesiyle tartıştı evi yaktı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de anne ve babasıyla tartışan bir kişinin ateşe verdiği evde büyük çapta hasar oluştu. Çatısı çöken tek katlı müstakil ev, kullanılmaz hale geldi.
Kayseri’nin Buğdaylı Mahallesi’nde ikamet eden H.D.G, iddiaya göre ailesine kızıp oturdukları evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Anne ve babanın dışardayken çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinden kaçan H.D.G'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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