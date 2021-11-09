Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Apartmanda oturanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadaki yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü.

İki kez serbest bırakıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün başlattığı soruşturmada yangını, kısa bir süre önce işten çıkarılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu’nun çıkardığı belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Aydoğdu, ifadesinin ardından ‘kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ile halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Aydoğdu, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aydoğdu, apartmandaki yangın söndürme sistemini ve su vanalarını kapattığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. İkinci kez adliyeye sevk edilen Aydoğdu, bu kez de ‘adli kontrol’ kararıyla serbest bırakıldı.

Savcının itirazı üzerine tutuklandı

Soruşturmayı yürüten savcı, Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği adli kontrol kararına itiraz etti. Kabul edilen itirazın ardından ise bu kez kapıcı Yunus Emre Aydoğdu hakkında 'tutuklama' kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yakalanan Aydoğdu, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Bu arada, Aydoğdu’nun yangın çıkardığı 11 katlı apartmanın çatısında yapılan incelemede yaklaşık 11 milyon lira maddi zarar oluştuğu tespit edildi.