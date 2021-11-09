Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) bünyesinde kurulan ve 2019’da hizmete giren merkezde, yaklaşık 3 yılda organ nakli bekleyen 90 hasta sağlığına kavuştu.

Vericiler 3 günde evlerine dönebiliyor

Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir, “Dünya standartlarında başarı oranına sahibiz. Vericiler, 3 gün içerisinde, çok kısa sürede evlerine ve işlerine dönebiliyorlar. Böbrek nakli alan kişileri de genellikle 1 hafta içerisinde rahatlıkla taburcu edebiliyoruz” dedi.

Doç. Dr. Dheir, Türkiye'de 30 bine yakın kişinin organ nakli beklediğini söylerken organ naklinde insanların en çok böbrek nakli için beklediğine dikkati çekti. Dheir, 18 yaşını dolduran herkesin organlarını bağışlayabileceğini söyledi.

"Organ bağışlarsak insanlar hayatlarını kaybetmeyebilir"

Kadavradan böbrek nakli gerçekleştirilen hasta sayısının oldukça az olduğunu vurgulayan Dheir, yaklaşık yüzde 20 civarında kadavradan böbrek nakli yapıldığını aktardı.

Hastaların çoğunun canlıdan nakil olduğunu söyleyen Dheir, “Kadavradan organ ihtiyacımız var. İnsanların sağlıklıyken organlarını bağışlaması gerekiyor çünkü organ alıcısı durumuna düştüğümüzde organların değerini biliyoruz. Organları bağışlarsak o zaman insanlar diyaliz, kalp ya da karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatlarını kaybetmeyebilir." diye konuştu.