Afrika, yer altında bulunan su kaynaklarına sondaj yapılarak ulaşılabilmesine rağmen nitelikli insan kaynağı eksiği ve sondaj maliyetlerinin karşılanamaması gibi sebeplerle temiz suya erişimde büyük sorun yaşıyor.

İstanbul'dan dünyaya 'su' mesajı

Ülkelerinde kilometrelerce yol yürüyerek temiz suya ulaşmaya çalışan Masailer, su sorununu bu kez 43. İstanbul Maratonunda ve İstanbul sokaklarında başlarında taşıdıkları su kovalarıyla dile getirdi.

Tanzanya’nın Arusha bölgesinden İstanbul’a gelen kabile üyeleri Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Kadıköy sahilinde yürüyerek, vatandaşlara ülkelerinde yaşadıkları sorunları anlattı.

Ulaşılabilir temiz su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sonuçları ölüme kadar varabilen sağlık sorunları yaşadıklarını anlatan Masailer, Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği’nin birçok köyde su kuyusu açtığını anlattı.

Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Masailer, geleneksel danslarıyla ve kıyafetleriyle de vatandaşların ilgisini çekti.

Ziyaret ettikleri Taksim Camii’nde ibadet edip dua eden Masailer, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.