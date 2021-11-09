Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç, güneydoğu bölgesindeki turizminin son günlerde oldukça yoğun geçtiğini söyledi.



2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında eğitime ara verilecek.



Hafta sonları da dahil edildiğinde 9 günü bulacak ara tatili değerlendirmek isteyen tatilciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi illerdeki otellere rezervasyon yaptırıyor.



Oteller yüzde 80 doluluk oranında



Kılınç, "Tur rezervasyonları hemen hemen kapandı denecek durumda. Şu an oteller ara tatili için yüzde 80 doluluk oranında. Kış döneminde kıyı bölgeleri tamamen kapalı. İnsanlar artık pandemiden dolayı evde sıkıldı. İnsanlar gastronomi ve inanç turizmi ile tarihi dokuyu görebilmek için bu bölgeyi tercih ediyor” dedi.

