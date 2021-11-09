Yağlıdere İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kılıç, yaptığı açıklamada, 1530 rakımlı yaylanın, gölü, otantik evleri ve doğal güzelliğiyle ön plana çıktığını belirtti.

İçerdiği bu güzelliklerle Gölyanı Yaylası'nın saklı kalmış bir güzellik olduğunu dile getiren Kılıç, yaylanın doğaseverlerin huzur bulacağı bir nokta olduğunu dile getirdi.

Kılıç, göle ulaşım sağlayan yolda gelecek yıl iyileştirme yapılacağını belirterek, ayrıca göle kaynak sağlaması için 7 kilometrelik su hattı çalışması da yapılacağını aktardı.

“Ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.”

Gölyanı Yaylası'nı ziyaret eden Ekrem Özdemir:

"Gölyanı Yaylamız yazın ayrı sonbahar da ise apayrı manzaraları bize sunuyor. Sonbaharda doğanın büründüğü pastel tonlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Gezilmeye ve görülmeye değer bir yer. Vatandaşlarımız Gölyanı Yaylası'nı ziyaret ettiklerinde bizim ne demek istediğimizi anlayacaklar." dedi.