Küçükçekmece'de fırından ekmek aldıktan sonra aracına binen şoför, epilepsi nöbeti geçirdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, önce direğe, sonra park etmiş bir araca, ardından da bir iş yerinin kepengine çarparak durabildi.

İşçinin kaçma anı kamerada

Kaldırımda temizlik yapan bir belediye işçisi, aracın geldiğini son anda fark ederek bölgeden uzaklaştı. İşçinin kazadan kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Kaza gündüz olsaydı facia olurdu"

Aracın çarptığı iş yerinin sahibi Şehmuz Bilgiç, kaza anını anlattı. Bilgiç, "Kaza yapan kişi fırından ekmeğini alıyor, aracına biniyor ve arabayı çalıştırıyor. Şoför, ondan sonrasını hatırmadığını söyledi. Bizim dükkana girdi. Fayanslarımız kırıldı. Kaza gündüz olsaydı facia olurdu" dedi.