Gümrüklerde, en üst seviyede hizmet sunabilmek için dijitalleşme yoluyla bir yandan gümrük işlemleri basitleştirilirken diğer yandan bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılıyor.

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ile vatandaşlar ve firmaların gümrük işlemleri esnasında veya sonradan yapılan tespitler neticesinde doğan vergi ve ceza borçlarının, gümrük idarelerine başvurmaya gerek kalmadan elektronik ortamda tek seferde ve toplu olarak sorgulanması imkanı sağlandı.

Sistemle bilgiye erişim kolaylaştırıldı

Sisteme, bakanlığın web sayfasında yer alan "https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar" adresindeki "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi" bağlantısı yardımıyla Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak, ya da e-Devlet şifresiyle erişilebiliyor.

Sistemle tahakkuk etmiş ancak sorgulama anında ödenmemiş gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin, vergi numarası bazında sorgulanabilmesi sağlanıyor.