Polis ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Samsun merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

'Change' mağduriyeti nedir?

"Change" oyunu, haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan suç örgütlerinin başvurduğu yöntemlerden biri. Bu yöntem ise dolandırıcıların motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları satmak.

Dolandırıcılık çetelerinin, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları, ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçlardan aldıkları motor ve şasi numaralarıyla satmaları çok sayıda kişiyi mağdur ediyor.