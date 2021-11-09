Salihli'nin Sart Mahallesi'ndeki eğlence mekanında çalışan 44 yaşındaki S.Ö. ile müşteriler 37 yaşındaki S.Ç. ve 38 yaşındaki A.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. ve A.G. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.Ç. olay yerinde hayatını kaybedetti.

A.G. 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.G'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekibi, gazino çalışanı S.Ö'yü gözaltına aldı.