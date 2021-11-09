Sinop’ta son günlerde güneşli havalar deniz sezonunu kaçıranlar için fırsata dönüştü. Hava sıcaklığının 20 derecelere ulaşması cadde ve sokakları da hareketlendirdi.

“Sıcaklıklar böyle devam ederse Aralık’ta da denize gireceğiz”

Bazı vatandaşlar kış ayından önceki bu son sıcakları denize girerek değerlendirdi.

Bu havada denize girmenin keyfini yaşayan gençlerden Murat İsen, “Denizi çok seviyoruz. Kasım ayı olması bizim için hiç fark etmiyor. Sıcaklıklar böyle devam ederse Aralık’ta da denize gireceğiz. 3-4 gündür devam eden bu sıcakların keyfini sürelim dedik. Yoldan geçen insanlar bizi görünce biraz tuhaf karşıladı. Deniz soğuk ama yine de güzel” dedi.

Denize girenlerden Şükrü Örs ise, “Yüksek sıcaklıkların etkisine aldanarak girdik. İlk başta soğuktu tabi ama sonradan alıştık. Vize haftası öncesi son boşluğumuzu stres atmak için kullanmak istedik” diye konuştu.