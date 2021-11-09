Van’da ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunan Avusturya Gönülleri Derneği üyeleri, getirilen kışlık paketleri, Caziye-İbrahim İzsiz İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere dağıttı.

Kışlık bot, mont, bere ve atkı bulunan hediye paketlerini alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Dernek Başkanı Sevim Sevinç, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sosyal medyadan yaptıkları yardım taleplerine imkânları doğrultusunda cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Her sene 5 bin çocuğa yardım

Sevinç, "Ekip arkadaşlarımız ile özverili bir çalışma sürdürerek her sene 5 bin çocuğun ağır kış şartlarında bir nebze olsa da rahat etmesi için uğraşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Çocuklarımız hediyelerini aldıklarında onların yüzündeki mutluluğu, yüreklerindeki sıcaklığı tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Buraya yapılan yardım ilk olmadığı gibi son da olmayacak." dedi.

Okul yöneticileri de desteklerinden dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.