Ağustos ayında yapılan meclis toplantısında Avluburun mahallesinde doğalgaz çalışmalarının başlayacağı bildirilmişti.

[Fotoğraf: İHA]

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde Avluburun Mahallesi’nde doğalgaz çalışmaları başladı. Avluburun Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman:

"Avluburun'a sözümüz vardı. 14 kilometreyi bulacak olan kazı çalışmalarını başlattık, mümkün olan en kısa zamanda hemşehrilerimizi doğalgaza kavuşturacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Süreç boyunca desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: İHA]