İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), güz dönemi vize sınavları tarihi belli oldu.

AUZEF güz dönemi ara sınavları ne zaman?

AUZEF'in sitesinde yapılan duyuruda "Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktir. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir." denildi.

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan genellikle bir hafta öncesinde yayınlanıyor. Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişim sağlanabilecek.

Sınav kuralları detaylı olarak sınav giriş belgelerinde yer alacak.

AUZEF ara sınavlar hakkında bilinmesi gerekenler

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterli.