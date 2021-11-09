Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 9 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile çeşitli kitap ve dergiler ele geçirildi.
DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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