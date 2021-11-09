Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki minibüs alev aldı
İstanbul Sancaktepe'de hareket halindeki bir minibüs alev alev yandı. Minibüsten yükselen alevler yol kenarındaki ağaca da sıçradı
Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde İstanbul Sancaktepe’de seyir halindeki minibüsten dumanlar yükseldi.
Yangını fark eden şoför, aracı kenara çekti. Minibüs kısa sürede alevlere teslim oldu.
Alevler yol kenarında bulunan bir ağaca da sıçradı.
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Öte yandan yoldan geçen sürücüler de yangın nedeniyle zor anlar yaşadı.
Hem minibüsten hem de ağaçtan yükselen alevler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Yangın
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