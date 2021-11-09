Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde İstanbul Sancaktepe’de seyir halindeki minibüsten dumanlar yükseldi.



Yangını fark eden şoför, aracı kenara çekti. Minibüs kısa sürede alevlere teslim oldu.

Alevler yol kenarında bulunan bir ağaca da sıçradı.



Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Öte yandan yoldan geçen sürücüler de yangın nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hem minibüsten hem de ağaçtan yükselen alevler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

