Ali Bahar, Türkiye'nin coğrafi konumu ve dinamik bir sanayi ülkesi olması dolayısıyla yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde özellikle ihracatta önemli bir avantaj elde ettiğini belirtti.



Uzun yola çıkacak şoför konusunda problemler yaşanmaya başladığını aktaran Bahar: "Türkiye'de 800 bin civarında araç bulunurken şoför sayısı ise 700 binlerde kalıyor” dedi.



İhracatımız sekteye uğrayabilir



“Sürücü konusunda daha fazla sıkıntı yaşayacağımız günlere doğru gidiyoruz. Sektöre yeni sürücüler kazandırmak için yeni meslek edindirme eğitimlerinin, mesleğe özendirme ve sertifika programlarının bir an önce başlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde özellikle ihracatımız sekteye uğrayabilir."



Türkiye'de küçümsenmeyecek oranda sürücü açığı yaşandığını söyleyen Bahar, lojistik sektörünün sürücü bulamamanın yanı sıra kur artışından da ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.

