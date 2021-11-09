Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 9 ilde çocuk istismarcılarına operasyon: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çocukların cinsel istismarını içeren görüntüleri paylaşan ve para karşılığı satanlara yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal paylaşım uygulamaları üzerinden çocukların cinsel istismarını içeren müstehcen görüntülerin dağıtıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.
18 adrese baskın düzenlendi
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri gözaltı kararı üzerine harekete geçti. İstanbul merkezli 9 ilde belirlenen 18 adrese baskın düzenlendi.
Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, satma, kullanma suçları kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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