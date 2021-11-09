Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptadığı deprem, dün saat 20.43’te meydana geldi.

Sarsıntıyla birlikte paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bazı yapılar hasar gördü

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kızılören ve Sefaköy mahallelerinde kerpiç evler hasar gördü. Deprem sırasında evinden çıkmaya çalışan 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. İki mahallede yaşayanlar geceyi sokakta geçirdi. Gün ağarınca bölgede hayat normale döndü.

Depremin ardından artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü. 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 3,9 olan 40 artçı sarsıntı oldu.

55 yapıda hasar oluştu

AFAD’dan yapılan açıklamada, depremin ardından 17 mahalledeki yapılarda hasar oluştuğuna dair ihbar alınıp bölgede inceleme yapıldığı bilgisi paylaşıldı. AFAD, yapılan incelemede 2 yapının yıkıldığını, hasar gören 1 yapının da acilen yıkılacağını, 9'u ağır hasarlı olmak üzere toplam 55 yapıda depremin etkisiyle hasar oluştuğunu açıkladı. Ayrıca bölgede barınma için çadırlar kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından da bölgeye psikososyal ekipler sevk edildi.

Eğitime ara verildi

Depremin yoğun olarak hissedildiği Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine ve Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün ara verildi.

Kızılören Mahallesi'nde evi yıkılan Mehmet ve Zeynep Karabıyık çifti, geceyi yakınlarının evinde geçirdiklerini söyledi.

Zeynep Karabıyık, ''Evde oturuyorduk. Bir anda yer kaymaya başladı. Sonra evdekilere 'kaçın deprem oluyor' dedim. Balkona çıktım. Balkonun da sallandığını fark edince aşağı indik. Biz inene kadar evin bir kısmı çökmüş. Çok şükür canımıza zarar gelmedi" dedi.