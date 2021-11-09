İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Seyhan ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde bin 560 litre etil alkol, 45 şişe sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan 213 litre gliserin ile 3 bin 358 alkol kiti ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 bin 857 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 bin 434 uyarıcı ürün bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.