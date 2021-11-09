Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güvenlik kameraları tarandı, hırsız bulundu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Pendik'te 7 ayrı hırsızlık olayıyla ilişkili hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarının taranması sonucu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, “İşyerinden Hırsızlık-Otodan Hırsızlık-Evden Hırsızlık”la ilgili Pendik'te yapılan çalışmada 7 ayrı hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri tarandı.
Kimliği tespit edilen H.Ç.'nin Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olduğu ve “Belgede Sahtecilik”'ten arandığı kaydedildi.
H.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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