İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, yürütülen soruşturma kapsamında dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Araştırma sonucunda 29 şüpheli ve suça sürüklenen bir çocuk tespit edildi.

4 ilde 29 adrese operasyon

İstanbul'da Bayrampaşa, Eyüpsultan, Güngören, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Ataşehir ilçelerinde ve Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin'de bulunan 29 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüphelilerden 25'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bayrampaşa'da 2 gözaltı

Operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa ilçesindeki bir daire oldu. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle eve giren polis, narkotik arama köpeği Wisha ile içeride arama yaptı.

Baskın sonrası bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Bayrampaşa'da başka bir adrese yapılan baskında da 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.