Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu bomba arama köpeğinin de kullanıldığı operasyon düzenledi.

Kent merkezine yakın bir noktada mühimmat saklandığını tespit eden ekipler, valizin içerisinde toprağa gömülü halde 1 uzun namlulu silah, 3 şarjör, 249 fişek ve bomba yapımında kullanılan 4 elektrikli kapsül ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.