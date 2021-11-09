Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toprağa gömülü valizden mühimmat çıktı
Gaziantep'te toprağa gömülü bir valizde çok sayıda mühimmat bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu bomba arama köpeğinin de kullanıldığı operasyon düzenledi.
Kent merkezine yakın bir noktada mühimmat saklandığını tespit eden ekipler, valizin içerisinde toprağa gömülü halde 1 uzun namlulu silah, 3 şarjör, 249 fişek ve bomba yapımında kullanılan 4 elektrikli kapsül ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü
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