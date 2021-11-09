Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

19 Mayıs ilçesi'nde bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar metamfetamin ile kubar esrar ele geçirdi. Araçta bulunan V.P. ile U.G. gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan Y.D'yi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin İlkadım ilçesi ikametinde yaptıkları aramada 65 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde kullanma aparatı buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmaya götürüldü.