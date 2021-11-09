Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK/KCK'ya "sosyal medya" operasyonu
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 5 zanlından 3'ü yakalandı.
Başkentte sosyal medya mecralarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 5 zanlının yakalanması için Terörle Mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el kondu.
Etiketler: Ankara PKK/KCK Sosyal Medya Terör Örgütü Terörle Mücadele
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