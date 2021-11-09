Başkentte sosyal medya mecralarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 5 zanlının yakalanması için Terörle Mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el kondu.