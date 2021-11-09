İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan hırsızlıkta şüphelinin otomobili çalma anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı apartmandan iki daireye giren hırsız, girdiği evlerden birinden ziynet eşyası, diğerinden ise parfüm ve otomobil anahtarını alıp çıktı.

Ardından otomobil anahtarıyla garaja giden şüpheli, garajdan çıkardığı otomobille kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi

Şüpheli, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülere, şüphelinin apartman önünde oyalandıktan sonra bir güvenlik kamerasının yönünü değişmesi, şüphelinin apartmandan çıktıktan sonra garaja doğru gitmesi ile otomobile binip garajdan çıkararak kaçması yansıdı.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.