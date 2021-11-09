Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 1-7 Kasım arasında düzenlendiği operasyonlarda yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Operasyonlarda 2,38 gram esrar, 25 uyuşturucu hap 105,46 gram metamfetamin, 117,37 gram eroin, 2,02 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi,
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, geri kalan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Osmaniye Uyuşturucu
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