Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolandırıcılara şafak operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin’de, sosyal medya hesapları üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 20 zanlının yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden hesabını ele geçirdikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek dolandırıcılık yapan şahısları takibe aldı.
Çok sayıda insanı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
“Bu durum bize utanç veriyor”
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.
Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin, şüphelilerden E.U'yu gözaltına aldığı ve adreste arama yaptığı sırada zanlının babası oğluna tepki göstererek, "Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bu durum bize utanç veriyor." dedi.
Etiketler: Dolandırıcılık Mersin Sosyal Medya
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