İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, ByLock kullanıcısı oldukları, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve KHK Kapsamında Kapatılan Dernek üyeliği olduğu ve ByLock içerik incelemeleri kapsamında da isimlerinin Bylock konuşmalarında geçtiği tespit edildi.belirlendi.

Farklı meslek gruplarından oldukları öğrenilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.