Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 08:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da 'meteor' heyecanı
Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde ışık hüzmesi görüldü.
Ankara'nın birçok ilçesi ile çevre illerde, dün akşam 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü.
Gökyüzündeki ışık hüzmesi "Meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.
Etiketler: Ankara
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