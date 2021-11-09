Ankara'nın birçok ilçesi ile çevre illerde, dün akşam 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü.

Gökyüzündeki ışık hüzmesi "Meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.