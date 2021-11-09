Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 07:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da polis ekipleri il genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 25 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen ve torbacı olarak adlandırılan şüphelilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi.
Önceden belirlenen 25 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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