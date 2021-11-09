Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü etkisini kaybedecek

Rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey ve Orta Ege'de, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi öngörülen fırtınanın, perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.