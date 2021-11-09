Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 04:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası
[Fotoğraf: İHA]
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 1’i yolcu otobüsü, 2’si tır, 1 çekici ve 5 otomobil olmak üzere toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. İstanbul yönünde trafik bir süre aksadı.
Etiketler: Trafik Kazası Kocaeli
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