Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 03:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve motor arızası yapan botlardaki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botun batması nedeniyle bölgedeki bir balıkçı teknesine bindirdikleri 4 düzensiz göçmeni kurtardı.
Mersinli Koyu açıklarında ise botlarının motor arızası yapması nedeniyle yardım talebinde bulunan 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İlçe açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bottaki 16 yabancı uyruklu da ekiplerce kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
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