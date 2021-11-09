Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ters yöne giren otomobil 6 araca çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan bir araç ters yöne girdi. Park halindeki 6 araca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Halk Caddesi üzerinde seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Ardından tek yön olan Halk Dersanesi Sokak'ına tersten giren araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 araca çarparak durabildi.
Park halindeki araçlarda hasara neden olan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Halk Dersanesi Sokak, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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