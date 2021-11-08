Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kantinde yediklerinden zehirlenen 76 öğrenci taburcu edildi
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun kantininde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 76 öğrenci taburcu edildi.
Turgutlu ilçesindeki bir lisenin kantininde çıkan yiyecekleri tüketen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü.
Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 76 öğrenci taburcu edildi.
Son Haberler
- 01:11
- 00:54
- 00:46
- 00:49
- 00:23
Sıradaki Haber
Konya'da 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz