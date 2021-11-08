Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri gıdadan zehirlendikleri iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Müdahale edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaşayan 2 komşu aileden 9 kişi, yedikleri peynirin ardından rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle yerleşim merkezine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan ailelerin piknikte bir araya gelerek taze peyniri pişirdikten bir müddet sonra rahatsızlandıkları anlaşıldı.
Müdahale edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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