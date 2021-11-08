Turgutlu'daki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında kantinden aldıkları çiğ köfte, ayran ve çorbayı tükettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı.

Bunun üzerine okula çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Zehirlenme belirtisi gösteren 55 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevre okullarda da fenalaşanlar var

Yıldırım Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 5 öğrenci de yedikleri çiğ köfte ve tavuk dönerden sonra rahatsızlandı.

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Polis soruşturma başlatırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere gıdalardan numune aldı.