Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
`Narkotır` uyuşturucunun zararlarına dikkat çekti
[Fotoğraf: AA]
Narkotik eğitim aracı "Narkotır", uyuşturucunun zararlarını anlatmak üzere yola çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Narkotır"ı Şirinevler Meydanı'nda konuşlandırıldı.
Narkotik polisleri, uygulamaların yer aldığı dokunmatik ekranlar aracılığıyla uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda ziyaretçilere bilgi verdi.
Narkotır'ı yakından inceleyen vatandaşlar, özellikle gençler üzerinde olumlu etkili oluşturacağını belirterek, emniyet yetkililerine teşekkür ettiler.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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