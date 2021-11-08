Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'de FETÖ'nün finans yapılanmasına düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün finans yapılanmasında sözde "mütevelli/esnaf heyeti" olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "mütevelli/esnaf heyeti" olarak faaliyet yürüttüklerine dair kayıtları bulunan şüphelilere yönelik il merkezi ve Burhaniye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 zanlıyı gözaltına alan ekipler, diğer 2 kişiyi de yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
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