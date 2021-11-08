Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün finans yapılanmasında sözde "mütevelli/esnaf heyeti" olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "mütevelli/esnaf heyeti" olarak faaliyet yürüttüklerine dair kayıtları bulunan şüphelilere yönelik il merkezi ve Burhaniye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 zanlıyı gözaltına alan ekipler, diğer 2 kişiyi de yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.