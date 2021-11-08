Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen Murat Durucan'ı hareketsiz şekilde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları ilk müdahalede Durucan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durucan'ın cenazesi, polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de yayımladığı taziye mesajında, "Sevecen tavrı ve sürekli gülen yüzü ile hepimizin gönlünde yer tutan, Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli mesai arkadaşımız Murat Durucan'ın vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" dedi.