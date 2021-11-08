Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda sis etkisi: Transit gemi geçişi kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Boğazı'nda birkaç gündür etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya devam eden sis, Boğaz'da görüş mesafesini düşürdü.
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Boğazı
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