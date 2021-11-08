Üretici kadınlara 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı

Üretici kadınlara 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı

Fizik okudu, devlet desteğiyle çiftçi oldu

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya devam eden sis, Boğaz'da görüş mesafesini düşürdü.

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