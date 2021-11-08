Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak, milli ve olimpik sporcu yetiştirmek amacıyla ilçeye kazandırdığı olimpik tırmanış duvarı, bu spora ilgi duyanları ağırlamaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı’na inşa edilen, ülkedeki olimpik standartlarda açık havadaki tek tırmanış duvarının son misafirleri Yedi Eylül İlkokulu’nun İzcilik Kümesi öğrencileri oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Öğrenciler, Efeler Belediyesi bünyesinde görev yapan Spor Tırmanış Antrenörü Şevki Çıldır gözetiminde duvara tırmandı. Tırmanış duvarını deneyimleyen minik izciler keyifli vakit geçirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

El ayak koordinasyonunu en iyi sağlayan sporlardan biri olan tırmanış sporunun sırt kaslarının gelişmesinden boyu uzatmasına kadar pek çok faydası var. Çocukların yükseklik korkusunu yenmesine, kendisine güvenmesine, yardımlaşma ve uyum duygularının gelişmesine katkı sağladığı da biliniyor.

[Fotoğraf: İHA]