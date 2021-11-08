Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında, gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Akduman, kentteki ağaçlandırma ve ormancılık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Akduman, Mersin'in yüz ölçümünün yüzde 54'ünü ormanlık alanların oluşturduğunu belirterek, kentte 835 bin 534 hektar ormanlık alan bulunduğu söyledi.

Kentteki ağaçlandırma çalışmalarına değinen Akduman, 2003'ten bu yana 195 bin 711 hektar alana 369 milyon fidan dikildiğini aktardı.

Akduman, sorumluluk sahalarındaki çalışmaların 59 arazöz, 20 su ikmal aracı, 79 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 8 greyder, 7 ekskavatör, 5 treyler, 3 helikopter ve 833 personelle yürütüldüğünü ifade etti.

Kentte 253 yangın havuzunun bulunduğunu aktaran Akduman, ormanların, kameralı 6 kule ve bir İnsansız Hava Aracı (İHA) ile gözetlendiğini dile getirdi.

11 Kasım'da yanan ormanlara 100 bin fidan dikilecek

Akduman, orman yangınlarına ilk müdahale sürelerinin 12,5 dakika olduğunu belirtti.

Kentte bu yıl içerisinde meydana gelen orman yangınlarına değinen Akduman, "2021'de Mersin'de 81 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda 9 bin 563 hektar alan zarar gördü. Yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 11 ilçede 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız" diye konuştu.