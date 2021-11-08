Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir hafriyat şirketinin akaryakıt deposunda çalışan Recep Yılgın, 6 ay önce gece vardiyasında görev yaptığı sırada kaldığı konteynere gelen bir tilkinin karnını doyurdu.

Bir süre sonra gelen ikinci tilkiyi de besleyen Yılgın, her akşam gelen tilkilere ‘Safinaz’ ve ‘Temel’ adını verdi.

“Başlarını dahi okşatmaya başladılar”

Recep Yılgın, tilkilerin kendisine çok alıştığını şöyle anlattı:

"Ağaçlık alana salça tenekelerinden suluk yapıp koydum. Onlara her gün ekmek ve yemek artıkları veriyorum, sularını tazeliyorum. Son zamanlarda konteynerin içine girmeye hatta başlarını dahi okşatmaya başladılar."

İsimleriyle çağırdığında da geldiklerini söyleyen Yılgın, tilkileri beslemeye devam edeceğini söyledi.