Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi
[Fotoğraf: DHA]
Bartın’da, 3 fabrikada çalışan 120 kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Sağlık ve tarım müdürlüğü ekipleri fabrikalardaki su ve yemeklerden numune aldı.
Bartın Çeştepe köyündeki Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 fabrikada çalışan yaklaşık 120 kişi, 3 gündür belirli aralıklarla bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Sabah saatlerinde fabrikalara gelen Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, yemek ve sudan numune aldı.
3 fabrika da üretime ara verilirken, hastaneye başvuranların çoğu taburcu edildi. Önlem amaçlı şebeke suyu kesildi.
Etiketler: Bartın
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