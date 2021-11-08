Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bolu merkezli 4 ilde FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında FETÖ’nün askeri gizli yapılanmasına karşı çalışma başlattı.
Sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 8 kişinin yakalanması için Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda E.K., A.E.D., M.B., A.G., M.M. ve C.Y. gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ Terörle Mücadele Bolu İstanbul Ankara Isparta
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