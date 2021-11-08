İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında FETÖ’nün askeri gizli yapılanmasına karşı çalışma başlattı.

Sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 8 kişinin yakalanması için Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.K., A.E.D., M.B., A.G., M.M. ve C.Y. gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.