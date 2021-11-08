Ünye’nin Akkuş-Niksar Caddesi’nde öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola atan Suna Y, caddedeki trafik akışını durdurdu.



Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis, kadını ikna ederek yerden kaldırdı.



Gözden kaybolan kadının, bir süre sonra Atatürk Parkı’ndan denize atladığı ihbarı geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın, balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi’ne alındı.

Ambulanstan inmek istedi



Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Suna Y.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.