Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te milli ağaçlandırma seferberliğine destek
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te adalet mensupları, milli ağaçlandırma seferberliğine katıldı.
Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 500 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, törende öğrencilere kitap da hediye etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ağaçlandırma Kilis
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