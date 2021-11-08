Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta ayı saldırısı: 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı.
Kars'ın İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan 56 yaşındaki Oktay Maçi, bir anda ayı saldırısına uğradı.
Köpeğinin yardımıyla ayının saldırısından kurtulan Maçi, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredeki çobanların yardımıyla hastaneye kaldırılan Maçi’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Kars
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